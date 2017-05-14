В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 37-го тура премьер-лиги. В одном из них "Тоттенхэм" сыграет с "Манчестер Юнайтед". Начало встречи – в 18:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед"

Коэффициенты Winline: П1 1,64 – Н 3,70 – П2 5,00

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:1. К воскресенью "шпоры" могут окончательно потерять мотивацию: если "Челси" победит, а "Манчестер Сити" сыграет вничью или потерпит поражение, то "Тоттенхэм" закрепится на втором месте. Хотя тут и без теории все ясно: "шпоры" второй год подряд последними вылетают из чемпионской гонки, а значит грядет так называемый "похмельный финиш". Прошлый чемпионат "Тоттенхэм" завершил двумя неожиданными поражениями, чему виной была утрата интереса к турнирной таблице. Сейчас будет что-то подобное. Но не факт, что "МЮ" легко победит: в четверг "Юнайтед" оставил много сил в игре с "Сельтой", и в воскресенье Жозе Моуринью наверняка выпустит дублеров – очевидно, что "красным дьяволам" чемпионат тоже больше не нужен.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед".