В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 13-го тура премьер-лиги. В последнем из них сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм". Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм"

Коэффициенты Winline: П1 1,47 – Н 4,62 – П2 6,94

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:1. На неделе "МЮ" разгромил "Фейеноорд" в Лиге Европы со счетом 4:0 – так крупно команды Жозе Моуринью не побеждали уже год. Но как отразится этот успех на игре "красных дьяволов" в чемпионате? "Вест Хэм" никак не может прийти в себя и, кажется, вот-вот снова рухнет в зону вылета – после шокирующего поражения от "Тоттенхэма" восстановить силы и эмоции очень трудно. "МЮ" победа тоже нужна: отставание от первого места возросло до девяти очков, и потерь допускать больше нельзя.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм".