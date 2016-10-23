Букмекеры прогнозируют победу "Манчестер Сити" в матче с "Саутгемптоном"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 9-го тура премьер-лиги. В одном из них "Манчестер Сити" принимает "Саутгемптон". Начало встречи – в 15:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Сити" - "Саутгемптон"

Коэффициенты Winline: П1 1,52 – Н 4,46 – П2 5,99

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:0. Коронованный было особо горячими головами "Сити" резко сдал и забыл о вкусе побед на целых четыре матча. Не вовремя Пеп Гвардьола затеял и эксперимент с перестроением на три центральных защитника – в игре с "Эвертоном" команда выглядела разрозненно и порой не понимала, что нужно делать. "Саутгемптон" тоже так просто не дастся: "святые" лишь в прошлом туре прервали удивительную серию без пропущенных мячей и в четырех последних играх в премьер-лиге набрали десять очков. Не удивляйтесь, если "Манчестер Сити" снова оступится, но подарим ему победу хотя бы в прогнозе.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Саутгемптон".