В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 21-го тура премьер-лиги. В одном из них "Манчестер Юнайтед" принимает "Ливерпуль". Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"

Коэффициенты Winline: П1 2,14 – Н 3,46 – П2 3,41

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:0. Сколько раз такое было в нынешнем сезоне: завышенные ожидания от центральной встречи тура между двумя грандами оборачивались пресной игрой. Вероятно, так будет и сейчас: в первом круге Жозе Моуринью мастерски засушил игру гиперактивного тогда "Ливерпуля" и не скрывал удовлетворения от нулевой ничьей. Сейчас все для "красных" еще хуже: они потеряли Мане из-за Кубка Африки, расплескали форму и вообще стали действовать куда медленнее, чем осенью – сказываются интенсивный график и высокие требования Юргена Клоппа. Напротив, "МЮ" на всех порах мчится к месту в Лиге чемпионов – девять побед подряд во всех турнирах. Родные стены должны укрепить веру "красных дьяволов" в свои силы, но результативной встречи не ждите.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль".