В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 7-го тура премьер-лиги. В одном из них "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити". Начало встречи – в 16:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"

Коэффициенты Winline: П1 3,31 – Н 3,50 – П2 2,17

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:1. Победа в Лондоне позволит Пепу Гвардьоле обогнать Карло Анчелотти и стать первым тренером, дебютировавшим в премьер-лиге с семи побед кряду. Легко сказать: "Тоттенхэму" удалось избежать потерь ключевых футболистов в межсезонье, и даже без травмированных Кейна и Роуза "шпоры" продолжают побеждать. Но "Манчестер Сити" команде Маурисио Покеттино не по зубам, хотя шансы на ничью у "Тоттенхэма" есть: "Селтик" в середине недели показал, как не испугаться и забить "горожанам" три мяча.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити".