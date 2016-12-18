Букмекеры отдают предпочтение "Манчестер Сити" в матче с "Арсеналом"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 17-го тура премьер-лиги. В одном из них "Манчестер Сити" принимает "Арсенал". Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Сити" - "Арсенал"

Коэффициенты Winline: П1 2,12 – Н 3,57 – П2 3,35

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:2. В среду команда Пепа Гвардьолы наконец-то выиграла впервые за четыре декабрьских матча. Но радоваться невзрачной домашней победе над "Уотфордом" несолидно, ведь это не прямой конкурент одного из фаворитов сезона. Вот если "Манчестер Сити" обыграет "Арсенал", тогда о "горожанах" снова заговорят, как о полноправных претендентах на общий триумф. Однако это легче сказать, чем сделать: да, лондонцы во вторник потерпели досадное поражение от "Эвертона", но оно больше похоже на случайность, чем на предвестник кризиса. Все еще в прекрасной форме находятся Алексис Санчес с Езилом, а у "Сити" не сыграют Компани, Агуэро и Фернандинью. Не стоит забывать и о том, что в последних шести очных встречах "Арсенал" не проигрывал "Сити".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Арсенал".