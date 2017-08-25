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09:51 | Футбол — Англия

Букмекеры отдают предпочтение "Халл Сити" в матче с "Болтоном"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид СЛУЦКИЙ. Фото twitter.com
Главный тренер "Халл Сити" Леонид СЛУЦКИЙ. Фото twitter.com

Сегодня состоится матч 5-го тура чемпионшипа между "Халл Сити" и "Болтоном". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Халл Сити" - "Болтон"

Прогноз Winline – П1 1,75 – Н 3,50 – П2 4,46

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Халл Сити" - "Болтон".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Халл Сити": Макгрегор - Эйна, Доусон, Хектор, Кларк - Боуэн, Стюарт, Мейлер, Грощицки - Кэмпбелл, Диоманде.

"Болтон": Хоуард - Дервит, Уитер, Биверс - Мораиш, Претли, Каллен, Кэракэн, Тэйлор - Ле Фондр, Мадин.

ПОТЕРИ: Маршалл, Мэйсон, Эрнандес, Кин, Льюэр (все - травма) - нет.

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