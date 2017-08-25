Букмекеры отдают предпочтение "Халл Сити" в матче с "Болтоном"

Сегодня состоится матч 5-го тура чемпионшипа между "Халл Сити" и "Болтоном". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Халл Сити" - "Болтон"
Прогноз Winline – П1 1,75 – Н 3,50 – П2 4,46
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Халл Сити" - "Болтон".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Халл Сити": Макгрегор - Эйна, Доусон, Хектор, Кларк - Боуэн, Стюарт, Мейлер, Грощицки - Кэмпбелл, Диоманде.
"Болтон": Хоуард - Дервит, Уитер, Биверс - Мораиш, Претли, Каллен, Кэракэн, Тэйлор - Ле Фондр, Мадин.
ПОТЕРИ: Маршалл, Мэйсон, Эрнандес, Кин, Льюэр (все - травма) - нет.