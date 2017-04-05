Букмекеры отдают предпочтение "Челси" в матче с "Манчестер Сити"

В чемпионате Англии сегодня проходят матчи 31-го тура премьер-лиги. В последнем из них сойдутся "Челси" и "Манчестер Сити". Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Челси" - "Манчестер Сити"

Коэффициенты Winline: П1 2,35 – Н 3,39 – П2 3,04

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:1. Соперники "Челси" надеются, что за поражением "синих" в матче с "Кристал Пэлас" последует цепь неудач, и чемпионская гонка обретет новую силу. Но это слишком наивно: да, лидер проиграл аутсайдеру, но по игре его превзошел, так что ту осечку стоит воспринимать лишь как отдельный неудачный эпизод. К тому же после пауз на международные матчи частенько происходят необъяснимые вещи.

"Манчестер Сити" в воскресенье должен был обыгрывать другую лондонскую команду, дважды вел в счете на "Эмирейтс", растранжирил массу моментов, однако довольствовался лишь ничьей. "Челси" расточительности сопернику не простит. В первом круге "Сити" проиграл дома лондонцам и потерял Агуэро с Фернандинью из-за перебранки, так что и сейчас стоит ждать жаркой борьбы. Но второй раз подряд "Челси" дома не оконфузится – Конте знает, что нужно делать.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Сити".