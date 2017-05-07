Букмекеры отдают предпочтение "Арсеналу" в матче с "Манчестер Юнайтед"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 36-го тура премьер-лиги. Сегодня "Арсенал" принимает "Манчестер Юнайтед". Начало встречи – в 18:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед"

Коэффициенты Winline: П1 1,94 – Н 3,60 – П2 4,06

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:1. Вероятно, последняя битва Арсена Венгера с Жозе Моуринью. Француз еще не определился со своим будущим, но конец близок. Может быть.

В любом случае, этот матч обязателен к просмотру. Хотя бы потому, что непредсказуем. Да, "Арсенал" в этом чемпионате всего раз одолел команду из верхней шестерки, но дома более-менее стабилен. "МЮ" в первом круге упустил победу над "канонирами" на последних минутах, хотя преимущество у "дьяволов" было. Сейчас же, скорее всего, игра будет равной и вряд ли результативной. "Юнайтед" сделает акцент на оборону и защитит свою выдающуюся беспроигрышную серию. Ждем очередную ничью "МЮ".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед".