Букмекеры отдают предпочтение "Арсеналу" в матче с "Эвертоном"

Сегодня состоится матч 9-го тура чемпионата Англии между "Эвертоном" и "Арсеналом". Встреча в Ливерпуле начнется в 15.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Эвертон" - "Арсенал"

Прогноз Winline – П1 3.98 – Н 3.65 – П2 1.91

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Эвертон" - "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Эвертон" - "Арсенал" – в воскресенье, 22 октября, на канале "Матч! Футбол 1.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Эвертон": Пикфорд - Мартина, Кин, Ягелка, Бэйнс - Шнейдерлен, Гуйе - Влашич, Сигурдссон, Калверт-Льюин - Руни.

"Арсенал": Чех - Холдинг, Мертесакер, Монреаль - Бельерин, Джака, Рэмси, Колашинац - Езил, Санчес - Ляказетт.

ПОТЕРИ: Коулман, Фунес Мори, Баркли, Маккарти, Боласье, Леннон (все - травма) - Мустафи, Касорла (оба - травма).

ПРОГНОЗ

15.30. ЭВЕРТОН - АРСЕНАЛ. Прогноз "СЭ" - 1:2.