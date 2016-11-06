Букмекеры отдают предпочтение "Арсеналу" в дерби с "Тоттенхэмом"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 11-го тура премьер-лиги. В одном из них сойдутся "Арсенал" и "Тоттенхэм". Начало встречи – в 15:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" - "Тоттенхэм"

Коэффициенты Winline: П1 2,01 – Н 3,61 – П2 3,63

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:1. Наступил ноябрь – страшный месяц для "Арсенала". Давно известно, что именно в последний месяц осени при Арсене Венгере лондонцы выступают заметно хуже, чем в остальные. Правда, 1 ноября в Болгарии "Арсенал" победил, пусть и проигрывал со счетом 0:2 – вероятно, этот маленький подвиг придаст "канонирам" уверенности накануне дерби. "Тоттенхэм" все еще остается единственной командой премьер-лиги, не проигрывавшей в этом сезоне, но – вот парадокс! – состояние у "шпор" неважное: на протяжении шести матчей во всех турнирах они не могут победить. Едва ли им удастся прервать серию – "Арсенал" на сегодня выглядит предпочтительнее.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Тоттенхэм".