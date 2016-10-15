Букмекеры оценивают победу "Манчестер Сити" над "Эвертоном" с коэффициентом 1,52

15 октября состоится матч 8-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Эвертон". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Сити" – "Эвертон"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,52 – Н 4,61 – П2 6,03

Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Эвертон" 15 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Эвертон".

Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" – "Эвертон" 15 октября на канале, "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=4-11, 26 – 27.

Результаты последних матчей