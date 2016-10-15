Букмекеры оценивают победу "Манчестер Сити" над "Эвертоном" с коэффициентом 1,52

15 октября состоится матч 8-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Эвертон". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Сити" – "Эвертон"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,52 – Н 4,61 – П2 6,03
Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Эвертон" 15 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Эвертон".
Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" – "Эвертон" 15 октября на канале, "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=4-11, 26 – 27.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
10 января 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Эвертон" – "Манчестер Сити"
|
1:1
|
23 августа 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Эвертон" – "Манчестер Сити"
|
0:2
|
6 января 2016 года
|
1/2 Кубка лиги
|
"Эвертон" – "Манчестер Сити"
|
2:1
|
13 января 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Манчестер Сити" – "Эвертон"
|
0:0
|
27 января 2016 года
|
1/2 Кубка лиги
|
"Манчестер Сити" – "Эвертон"
|
3:1