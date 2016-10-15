10:45 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры оценивают победу "Манчестер Сити" над "Эвертоном" с коэффициентом 1,52

"Манчестер Сити" – "Эвертон". Фото REUTERS
"Манчестер Сити" – "Эвертон". Фото REUTERS
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15 октября состоится матч 8-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Эвертон". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Сити" – "Эвертон"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,52 – Н 4,61 – П2 6,03

Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Эвертон" 15 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Эвертон".

Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" – "Эвертон" 15 октября на канале, "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=4-11, 26 – 27.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

10 января 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Эвертон" – "Манчестер Сити"

1:1

23 августа 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Эвертон" – "Манчестер Сити"

0:2

6 января 2016 года

1/2 Кубка лиги

"Эвертон" – "Манчестер Сити"

2:1

13 января 2016 года

Чемпионат АПЛ

"Манчестер Сити" – "Эвертон"

0:0

27 января 2016 года

1/2 Кубка лиги

"Манчестер Сити" – "Эвертон"

3:1
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