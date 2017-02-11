Букмекеры оценивают победу "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" с коэффициентом 2,25

11 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Ливерпуль" – "Тоттенхэм". Начало – в 20:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,25 – Н 3,38 – П2 3,33
Трансляция матча "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" 11 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Тоттенхэм".
Прямая трансляция матча "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" 11 февраля на канале "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=6-8, 44 – 30.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
10 февраля 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Тоттенхэм"
|
3:2
|
17 октября 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль"
|
0:0
|
2 апреля 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Тоттенхэм"
|
1:1
|
27 августа 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль"
|
1:1
|
25 октября 2016 года
|
1/8 Кубка лиги
|
"Ливерпуль" – "Тоттенхэм"
|
2:1
Прогноз "СЭ"
"Красные" все еще не могут победить в премьер-лиге в 2017 году и уже выкатились из лидирующей четверки. Пора "Ливерпулю" выигрывать, хотя написать это легче, чем сделать. В субботу команде Юргена Клоппа предстоит матч с "Тоттенхэмом", который сейчас выглядит на голову выше "красных" и заслуженно занимает второе место. Правда, в последних шести матчах на "Энфилде" "шпоры" не побеждали ни разу, да и в этом сезоне уже уступали на красном стадионе в Кубке лиги. "Ливерпуль" в этом сезоне достойно выступает в матчах с клубами из топ-6, так что может рассчитывать на очки и во встрече с "Тоттенхэмом". Ничья – наиболее вероятный исход.
Прогноз "СЭ" – 2:2.