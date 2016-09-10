Букмекеры оценивают победу "Ливерпуля" над "Лестером" с коэффициентом 1,69

10 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Ливерпуль" – "Лестер". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ливерпуль" – "Лестер"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,69 – Н 4,00 – П2 5,08

Трансляция матча "Ливерпуль" – "Лестер" 10 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Лестер".

Прямая трансляция матча "Ливерпуль" – "Лестер" 10 сентября на канале, "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=1-1, 6 – 5.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 2 декабря 2014 года Чемпионат АПЛ "Лестер" – "Ливерпуль" 1:3 1 января 2015 года Чемпионат АПЛ "Ливерпуль" – "Лестер" 2:2 26 декабря 2015 года Чемпионат АПЛ "Ливерпуль" – "Лестер" 1:0 2 февраля 2016 года Чемпионат АПЛ "Лестер" – "Ливерпуль" 2:0

Прогноз "СЭ"

Юрген Клопп отчаянно ищет стабильность, но получается пока не очень: команду лихорадит даже в пределах одного отдельно взятого матча. "Лестер", впрочем, тоже пока далек от прошлогоднего идеала и лишь в предыдущем туре впервые победил. У обеих команд большие проблемы с обороной, так что можно рассчитывать на обилие голов. Победить же должен "Ливерпуль", ведь это будет первый матч на обновленном "Энфилде". Хотя с сегодняшними "красными" нельзя быть ни в чем уверенным.

Прогноз "СЭ" – 3:1.