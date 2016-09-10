Букмекеры оценивают победу "Ливерпуля" над "Лестером" с коэффициентом 1,69

10 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Ливерпуль" – "Лестер". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ливерпуль" – "Лестер"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,69 – Н 4,00 – П2 5,08
Трансляция матча "Ливерпуль" – "Лестер" 10 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Лестер".
Прямая трансляция матча "Ливерпуль" – "Лестер" 10 сентября на канале, "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=1-1, 6 – 5.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
2 декабря 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Лестер" – "Ливерпуль"
|
1:3
|
1 января 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Лестер"
|
2:2
|
26 декабря 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Лестер"
|
1:0
|
2 февраля 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Лестер" – "Ливерпуль"
|
2:0
Прогноз "СЭ"
Юрген Клопп отчаянно ищет стабильность, но получается пока не очень: команду лихорадит даже в пределах одного отдельно взятого матча. "Лестер", впрочем, тоже пока далек от прошлогоднего идеала и лишь в предыдущем туре впервые победил. У обеих команд большие проблемы с обороной, так что можно рассчитывать на обилие голов. Победить же должен "Ливерпуль", ведь это будет первый матч на обновленном "Энфилде". Хотя с сегодняшними "красными" нельзя быть ни в чем уверенным.
Прогноз "СЭ" – 3:1.