Букмекеры оценивают победу "Ливерпуля" над "Халл Сити" с коэффициентом 1,51

4 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Халл Сити" – "Ливерпуль". Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Халл Сити" – "Ливерпуль"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 6,53 – Н 4,46 – П2 1,51

Трансляция матча "Халл Сити" – "Ливерпуль" 4 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Халл Сити" – "Ливерпуль".

Прямая трансляция матча "Халл Сити" – "Ливерпуль" 4 февраля на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=3-4, 9 – 19.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 1 декабря 2013 года Чемпионат Англии "Халл Сити" – "Ливерпуль" 3:1 1 января 2014 года Чемпионат Англии "Ливерпуль" – "Халл Сити" 2:0 25 октября 2014 года Чемпионат Англии "Ливерпуль" – "Халл Сити" 0:0 28 апреля 2015 года Чемпионат Англии "Халл Сити" – "Ливерпуль" 1:0 24 сентября 2016 года Чемпионат Англии "Ливерпуль" – "Халл Сити" 5:1

Прогноз "СЭ"

Боссы "Халла" явно угадали с назначением Марку Силвы: "тигры" больше не выглядят безнадежными аутсайдерами и могут отобрать очки даже у кого-нибудь из лидеров, что они и доказали в эту среду. "Ливерпулю" тоже придется несладко в игре с "Халлом" – тем более она будет гостевой. "Красные" вроде бы пришли в себя после ничьей с "Челси", но все еще находятся в неважном состоянии. Да, вернулся Мане, но этого может не хватить даже для победы над "Халлом". Вероятно, при определенной доле везения "Ливерпуль" выиграет, но более вероятна ничья.

Прогноз "СЭ" – 1:1.