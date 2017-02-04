Букмекеры оценивают победу "Ливерпуля" над "Халл Сити" с коэффициентом 1,51

4 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Халл Сити" – "Ливерпуль". Начало – в 18:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Халл Сити" – "Ливерпуль"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 6,53 – Н 4,46 – П2 1,51
Трансляция матча "Халл Сити" – "Ливерпуль" 4 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Халл Сити" – "Ливерпуль".
Прямая трансляция матча "Халл Сити" – "Ливерпуль" 4 февраля на канале "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=3-4, 9 – 19.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
1 декабря 2013 года
|
Чемпионат Англии
|
"Халл Сити" – "Ливерпуль"
|
3:1
|
1 января 2014 года
|
Чемпионат Англии
|
"Ливерпуль" – "Халл Сити"
|
2:0
|
25 октября 2014 года
|
Чемпионат Англии
|
"Ливерпуль" – "Халл Сити"
|
0:0
|
28 апреля 2015 года
|
Чемпионат Англии
|
"Халл Сити" – "Ливерпуль"
|
1:0
|
24 сентября 2016 года
|
Чемпионат Англии
|
"Ливерпуль" – "Халл Сити"
|
5:1
Прогноз "СЭ"
Боссы "Халла" явно угадали с назначением Марку Силвы: "тигры" больше не выглядят безнадежными аутсайдерами и могут отобрать очки даже у кого-нибудь из лидеров, что они и доказали в эту среду. "Ливерпулю" тоже придется несладко в игре с "Халлом" – тем более она будет гостевой. "Красные" вроде бы пришли в себя после ничьей с "Челси", но все еще находятся в неважном состоянии. Да, вернулся Мане, но этого может не хватить даже для победы над "Халлом". Вероятно, при определенной доле везения "Ливерпуль" выиграет, но более вероятна ничья.
Прогноз "СЭ" – 1:1.
shpasic
на Халле можно неплохо поднять, фирзук-то опять выиграть не сможет))
12:46 4 февраля