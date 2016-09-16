15:30 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры оценивают победу "Челси" над "Ливерпулем" с коэффициентом 2,22

"Челси" – "Ливерпуль". Фото REUTERS
"Челси" – "Ливерпуль". Фото REUTERS
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16 сентября состоится матч 5-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Челси" – "Ливерпуль". Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Челси" – "Ливерпуль"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,22 – Н 3,57 – П2 3,22

Трансляция матча "Челси" – "Ливерпуль" 16 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Ливерпуль".

Прямая трансляция матча "Челси" – "Ливерпуль" 16 сентября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +14=12-11, 44 – 40.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

20 января 2015 года

1/2 Кубка лиги

"Ливерпуль" – "Челси"

1:1

27 января 2015 года

1/2 Кубка лиги

"Челси" – "Ливерпуль"

1:0

10 мая 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Челси" – "Ливерпуль"

1:1

31 октября 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Челси" – "Ливерпуль"

1:3

11 мая 2016 года

Чемпионат АПЛ

"Ливерпуль" – "Челси"

1:1
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