Букмекеры оценивают победу "Челси" над "Ливерпулем" с коэффициентом 2,22

16 сентября состоится матч 5-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Челси" – "Ливерпуль". Начало – в 22:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Челси" – "Ливерпуль"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,22 – Н 3,57 – П2 3,22
Трансляция матча "Челси" – "Ливерпуль" 16 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Ливерпуль".
Прямая трансляция матча "Челси" – "Ливерпуль" 16 сентября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +14=12-11, 44 – 40.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
20 января 2015 года
|
1/2 Кубка лиги
|
"Ливерпуль" – "Челси"
|
1:1
|
27 января 2015 года
|
1/2 Кубка лиги
|
"Челси" – "Ливерпуль"
|
1:0
|
10 мая 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Ливерпуль"
|
1:1
|
31 октября 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Ливерпуль"
|
1:3
|
11 мая 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Челси"
|
1:1