Букмекеры оценивают победу "Челси" над "Эвертоном" с коэффициентом 1,48

5 ноября состоится матч 11-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Челси" – "Эвертон". Начало – в 20:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Челси" – "Эвертон"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,48 – Н 4,59 – П2 6,80
Трансляция матча "Челси" – "Эвертон" 5 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Эвертон".
Прямая трансляция матча "Челси" – "Эвертон" 5 ноября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=10-6, 43 – 34.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
30 августа 2014 года
|
Чемпионат Англии
|
"Эвертон" – "Челси"
|
3:6
|
11 февраля 2015 года
|
Чемпионат Англии
|
"Челси" – "Эвертон"
|
1:0
|
12 сентября 2015 года
|
Чемпионат Англии
|
"Эвертон" – "Челси"
|
3:1
|
16 января 2016 года
|
Чемпионат Англии
|
"Челси" – "Эвертон"
|
3:3
|
12 марта 2016 года
|
1/4 Кубка Англии
|
"Эвертон" – "Челси"
|
2:0
Прогноз "СЭ"
Диегу Коста против Лукаку – манящая обложка матча, почти гарантирующая зрителям результативный футбол. Но это на первый взгляд. На самом деле "Эвертон" в последние полтора месяца забивает не слишком много, да и на "Стэмфорд Бридж" отпраздновать хоть один гол "ирискам" будет тяжело: "Челси" не пропускает уже четыре матча кряду и, кажется, вот-вот доберется до вершины таблицы. Победа над "ирисками" приблизит команду Антонио Конте к мечте.
Прогноз "СЭ" – 2:0.