14:45 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры оценивают победу "Челси" над "Эвертоном" с коэффициентом 1,48

"Челси" – "Эвертон". Фото AFP
"Челси" – "Эвертон". Фото AFP
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5 ноября состоится матч 11-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Челси" – "Эвертон". Начало – в 20:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Челси" – "Эвертон"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,48 – Н 4,59 – П2 6,80

Трансляция матча "Челси" – "Эвертон" 5 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Эвертон".

Прямая трансляция матча "Челси" – "Эвертон" 5 ноября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=10-6, 43 – 34.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

30 августа 2014 года

Чемпионат Англии

"Эвертон" – "Челси"

3:6

11 февраля 2015 года

Чемпионат Англии

"Челси" – "Эвертон"

1:0

12 сентября 2015 года

Чемпионат Англии

"Эвертон" – "Челси"

3:1

16 января 2016 года

Чемпионат Англии

"Челси" – "Эвертон"

3:3

12 марта 2016 года

1/4 Кубка Англии

"Эвертон" – "Челси"

2:0

Прогноз "СЭ"

Диегу Коста против Лукаку – манящая обложка матча, почти гарантирующая зрителям результативный футбол. Но это на первый взгляд. На самом деле "Эвертон" в последние полтора месяца забивает не слишком много, да и на "Стэмфорд Бридж" отпраздновать хоть один гол "ирискам" будет тяжело: "Челси" не пропускает уже четыре матча кряду и, кажется, вот-вот доберется до вершины таблицы. Победа над "ирисками" приблизит команду Антонио Конте к мечте.

Прогноз "СЭ" – 2:0.

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