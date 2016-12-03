Букмекеры оценивают победу "Арсенала" над "Вест Хэмом" с коэффициентом 1,67

3 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Вест Хэм" – "Арсенал". Начало – в 20:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Вест Хэм" – "Арсенал"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 5,02 – Н 4,15 – П2 1,67
Трансляция матча "Вест Хэм" – "Арсенал" 3 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Вест Хэм" – "Арсенал".
Прямая трансляция матча "Вест Хэм" – "Арсенал" 3 декабря на канале "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=4-13, 18 – 39.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
15 апреля 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Арсенал" – "Вест Хэм"
|
3:1
|
28 декабря 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Вест Хэм" – "Арсенал"
|
1:2
|
14 марта 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Арсенал" – "Вест Хэм"
|
3:0
|
9 августа 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Арсенал" – "Вест Хэм"
|
0:2
|
9 апреля 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Вест Хэм" – "Арсенал"
|
3:3
Прогноз "СЭ"
"Молотобойцам" все хуже: мало того что на этой неделе они вылетели из Кубка лиги, так еще и из-за травм потеряли лидеров обороны и атаки Крессуэлла и Антонио. "Вест Хэм" не может победить на протяжении пяти матчей и застыл в трех очках от зоны вылета. "Арсенал" тоже не в блестящем настроении, ведь посреди недели лондонцы сенсационно покинули Кубок лиги. Правда, в отличие от "Вест Хэма", "канониры" выставили на ту игру с "Саутгемптоном" резервный состав. Этот факт может сыграть решающую роль в дерби.
Прогноз "СЭ" – 1:2.