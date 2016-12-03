Букмекеры оценивают победу "Арсенала" над "Вест Хэмом" с коэффициентом 1,67

3 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Вест Хэм" – "Арсенал". Начало – в 20:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Вест Хэм" – "Арсенал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 5,02 – Н 4,15 – П2 1,67

Трансляция матча "Вест Хэм" – "Арсенал" 3 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Вест Хэм" – "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Вест Хэм" – "Арсенал" 3 декабря на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +4=4-13, 18 – 39.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 15 апреля 2014 года Чемпионат АПЛ "Арсенал" – "Вест Хэм" 3:1 28 декабря 2014 года Чемпионат АПЛ "Вест Хэм" – "Арсенал" 1:2 14 марта 2015 года Чемпионат АПЛ "Арсенал" – "Вест Хэм" 3:0 9 августа 2015 года Чемпионат АПЛ "Арсенал" – "Вест Хэм" 0:2 9 апреля 2016 года Чемпионат АПЛ "Вест Хэм" – "Арсенал" 3:3

Прогноз "СЭ"

"Молотобойцам" все хуже: мало того что на этой неделе они вылетели из Кубка лиги, так еще и из-за травм потеряли лидеров обороны и атаки Крессуэлла и Антонио. "Вест Хэм" не может победить на протяжении пяти матчей и застыл в трех очках от зоны вылета. "Арсенал" тоже не в блестящем настроении, ведь посреди недели лондонцы сенсационно покинули Кубок лиги. Правда, в отличие от "Вест Хэма", "канониры" выставили на ту игру с "Саутгемптоном" резервный состав. Этот факт может сыграть решающую роль в дерби.

Прогноз "СЭ" – 1:2.