Букмекеры оценили шансы команд в матче "МЮ" - "Лестер"

Сегодня состоится матч 3-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Лестером". Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Юнайтед" - "Лестер"

Прогноз WinLine – П1 1.34 – Н 5.21 – П2 9.17

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Лестер".

Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Лестер" – в субботу, 26 августа, на канале "Матч Футбол 1"

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Джоунс, Байи, Блинд - Матич, Погба - Мата, Мхитарян, Рэшфорд - Лукаку.

"Лестер": Шмайхель - Симпсон, Магуайр, Морган, Фукс - Махрез, Ндиди, Джеймс, Олбрайтон - Окадзаки - Варди.

ПОТЕРИ: Рохо, Шоу, Янг, Ибрагимович (все - травма) - Хут, Иборра (оба - травма).

ПРОГНОЗ

Прогноз "СЭ" – 3:2