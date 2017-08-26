Букмекеры оценили шансы команд в матче "МЮ" - "Лестер"

Сегодня состоится матч 3-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Лестером". Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Манчестер Юнайтед" - "Лестер"
Прогноз WinLine – П1 1.34 – Н 5.21 – П2 9.17
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Лестер".
Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Лестер" – в субботу, 26 августа, на канале "Матч Футбол 1"
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Джоунс, Байи, Блинд - Матич, Погба - Мата, Мхитарян, Рэшфорд - Лукаку.
"Лестер": Шмайхель - Симпсон, Магуайр, Морган, Фукс - Махрез, Ндиди, Джеймс, Олбрайтон - Окадзаки - Варди.
ПОТЕРИ: Рохо, Шоу, Янг, Ибрагимович (все - травма) - Хут, Иборра (оба - травма).
ПРОГНОЗ
Прогноз "СЭ" – 3:2