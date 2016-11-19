Букмекеры не видят явного фаворита в матче "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 12-го тура премьер-лиги. В одном из них сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". Начало встречи – в 15:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал"

Коэффициенты Winline: П1 2,59 – Н 3,26 – П2 2,80

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:2. Лондонцы не побеждали на "Олд Траффорд" аж десять лет, но сейчас у них есть прекрасная возможность прервать черную серию: в царстве "Манчестер Юнайтед" далеко не все спокойно, а "канониры", напротив, солидно начали сезон и вообще с марта потерпели лишь одно поражение во всех турнирах. У обеих команд есть потери: "МЮ" не помогут Ибрагимович (дисквалификация), Шоу, Смоллинг, Байи и Валенсия (травмы), а "Арсенал" сыграет без Касорлы, Уэлбека, Бельерина, Лукаса Переса, Мертесакера и, по всей вероятности, без Алексиса Санчеса. Жозе Моуринью знает, как играть против Арсена Венгера – за всю историю он никогда не уступал французу в премьер-лиге. На этот раз устоять будет сложнее, но у "Юнайтед" получится. При этом победа гостей более вероятна, чем успех хозяев.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал".