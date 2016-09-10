Букмекеры не видят фаворита в матче "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"

10 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити". Начало – в 14:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,40 – Н 3,22 – П2 3,19

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" 10 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити".

Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" 10 сентября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=3-11, 38 – 41.

Результаты последних матчей