08:30 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры не видят фаворита в матче "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити". Фото AFP
"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити". Фото AFP
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10 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити". Начало – в 14:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,40 – Н 3,22 – П2 3,19

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" 10 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити".

Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" 10 сентября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=3-11, 38 – 41.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

25 марта 2014 года

Чемпионат АПЛ

"МЮ" – "Сити"

0:3

2 ноября 2014 года

Чемпионат АПЛ

"Сити" – "МЮ"

1:0

12 апреля 2015 года

Чемпионат АПЛ

"МЮ" – "Сити"

4:2

25 октября 2015 года

Чемпионат АПЛ

"МЮ" – "Сити"

0:0

20 марта 2016 года

Чемпионат АПЛ

"Сити" – "МЮ"

0:1
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