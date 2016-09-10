Букмекеры не видят фаворита в матче "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"

10 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити". Начало – в 14:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,40 – Н 3,22 – П2 3,19
Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" 10 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити".
Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" 10 сентября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=3-11, 38 – 41.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
25 марта 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"МЮ" – "Сити"
|
0:3
|
2 ноября 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Сити" – "МЮ"
|
1:0
|
12 апреля 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"МЮ" – "Сити"
|
4:2
|
25 октября 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"МЮ" – "Сити"
|
0:0
|
20 марта 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Сити" – "МЮ"
|
0:1