Букмекеры не видят фаворита в матче "Манчестер Юнайтед" - "Челси"

В чемпионате Англии матчем "Манчестер Юнайтед" – "Челси" продолжится 33-й тур премьер-лиги. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси"

Коэффициенты Winline: П1 2,62 – Н 3,16 – П2 2,85

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:3. Жозе Моуринью в третий раз в сезоне встречается с "Челси", но впервые принимает "синих" дома. В двух предыдущих встречах "красные дьяволы" уступили всухую, но сейчас должны забить хотя бы раз. Хотя вряд ли "Манчестер Юнайтед" ляжет костьми ради победы над лидером – как ни странно, следующий матч с "Андерлехтом" со стратегической точки зрения для "дьяволов" важнее. "Челси" же очки нужнее, ведь "Тоттенхэм" почувствовал едва уловимый запах первого места, и подпускать ближе его нельзя. У команды Антонио Конте была целая неделя для целенаправленной подготовки к выезду на "Олд Траффорд", так что "Челси" в привилегированной позиции. Да и статистика за лондонцев – "МЮ" не может одолеть "синих" уже 12 игр подряд. Вполне вероятно, 21-матчевая серия команды Моуринью без поражений завершится в воскресенье.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Челси".