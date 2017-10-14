Букмекеры не видят фаворита в матче "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед"

Сегодня состоится матч 8-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед". Встреча начнется в 14.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед"

Прогноз Winline – П1 2.66 – Н 3.37 – П2 2.72

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед".

Прямая трансляция матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" – в субботу, 14 октября, на каналах "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ливерпуль": Миньоле - Гомес, Матип, Ловрен, Морено - Эмре Джан, Хендерсон, Вайналдум - Салах, Роберту Фирмину, Филиппе Коутинью.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг - Матич, Эррера - Мата, Мхитарян, Рэшфорд - Лукаку.

ПОТЕРИ: Богдан, Клайн, Лаллана, Мане (все - травма) - Рохо, Кэррик, Феллаини, Погба, Ибрагимович, Лукаку (все - травма).

ПРОГНОЗ

"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед". Прогноз "СЭ" - 1:2.