Букмекеры не видят фаворита в матче "Ливерпуль" – "Челси"

31 января состоится матч 23-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Ливерпуль" – "Челси". Начало – в 23:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ливерпуль" – "Челси"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,54 – Н 3,28 – П2 2,92
Трансляция матча "Ливерпуль" – "Челси" 31 января
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Челси".
Прямая трансляция матча "Ливерпуль" – "Челси" 31 января на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=12-14, 42 – 45.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
27 января 2015 года
|
1/2 Кубка лиги
|
"Челси" – "Ливерпуль"
|
1:0
|
10 мая 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Ливерпуль"
|
1:1
|
31 октября 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Ливерпуль"
|
1:3
|
11 мая 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Челси"
|
1:1
|
16 сентября 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Ливерпуль"
|
1:2
Прогноз "СЭ"
У Юргена Клоппа радость: в субботу Мане вместе со сборной Сенегала вылетел из Кубка африканских наций. Тут же "Ливерпуль" послал за лидером команды частный самолет, чтобы к матчу с "Челси" он был в строю. Но поможет ли Мане хозяевам решить все возникшие проблемы в обороне? В этом есть большие сомнения. Атаку, правда, он наладить может, но по ту сторону поля будет играть сильнейшая защитная линия премьер-лиги, так что "Ливерпуль" не ждет ничего хорошего. Да, в матчах с грандами "красные" в этом сезоне играют неплохо, так что ничью команда Клоппа зацепить может. Но вряд ли: слишком уж хорош сейчас "Челси" и слишком уж силен тренерский гений Конте.
Прогноз "СЭ" – 1:2.