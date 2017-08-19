Букмекеры не видят фаворита в матче "КПР" - "Халл Сити"

Сегодня состоится матч 4-го тура чемпионшипа между "КПР" и "Халл Сити". Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "КПР" - "Халл Сити"
Прогноз Winline – П1 2.37 – Н 3.21 – П2 2.88
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "КПР" - "Халл Сити".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"КПР": Смитис - Перч, Онуоха, Ферлонг - Луа-Луа, Фриман, Скоуэн, Луонго, Бидуэлл - Вашингтон, Маки.
"Халл Сити": Макгрегор - Эйна, Доусон, Хектор, Кларк - Боуэн, Стюарт, Клукас, Грощицки - Кэмпбелл, Диоманде.
ПОТЕРИ: нет - Маршалл, Хенриксен, Мэйсон, Кин, Льюэр, Эрнандес (все - травма).