11:54 | Футбол — Англия

Букмекеры не видят фаворита в матче "КПР" - "Халл Сити"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид СЛУЦКИЙ. Фото ФК "Халл Сити"
Главный тренер "Халл Сити" Леонид СЛУЦКИЙ. Фото ФК "Халл Сити"

Сегодня состоится матч 4-го тура чемпионшипа между "КПР" и "Халл Сити"​. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "КПР" - "Халл Сити"

Прогноз Winline – П1 2.37 – Н 3.21 – П2 2.88

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "КПР" - "Халл Сити".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"КПР": Смитис - Перч, Онуоха, Ферлонг - Луа-Луа, Фриман, Скоуэн, Луонго, Бидуэлл - Вашингтон, Маки.

"Халл Сити": Макгрегор - Эйна, Доусон, Хектор, Кларк - Боуэн, Стюарт, Клукас, Грощицки - Кэмпбелл, Диоманде.

ПОТЕРИ: нет - Маршалл, Хенриксен, Мэйсон, Кин, Льюэр, Эрнандес (все - травма).

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