15:45 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры не верят в победу "Вест Хэма" над "Челси"

"Вест Хэм" – "Челси". Фото REUTERS
"Вест Хэм" – "Челси". Фото REUTERS
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6 марта состоится матч 27-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Вест Хэм" – "Челси". Начало – в 23:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Вест Хэм" – "Челси"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 5,80 – Н 4,13 – П2 1,60

Трансляция матча "Вест Хэм" – "Челси" 6 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Вест Хэм" – "Челси".

Прямая трансляция матча "Вест Хэм" – "Челси" 6 марта на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=4-15, 17 – 45.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

4 марта 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Вест Хэм" – "Челси"

0:1

24 октября 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Вест Хэм" – "Челси"

2:1

19 марта 2016 года

Чемпионат АПЛ

"Челси" – "Вест Хэм"

2:2

15 августа 2016 года

Чемпионат АПЛ

"Челси" – "Вест Хэм"

2:1

26 октября 2016 года

Чемпионат АПЛ

"Вест Хэм" – "Челси"

2:1

Прогноз "СЭ"

"Вест Хэм" выглядит явным аутсайдером дерби, хотя в последних шести матчах проиграл лишь раз. В Кубке лиги эти команды уже встречались на Олимпийском, и тогда "молотобойцы" победили. Но то был совсем другой "Челси", еще не ставший явным лидером премьер-лиги. Сейчас "синих" трудно остановить, что доказывают почти все последние игры. Команда Антонио Конте снова наберет три очка.

Прогноз "СЭ" – 1:2.

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