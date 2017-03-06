Букмекеры не верят в победу "Вест Хэма" над "Челси"

6 марта состоится матч 27-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Вест Хэм" – "Челси". Начало – в 23:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Вест Хэм" – "Челси"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 5,80 – Н 4,13 – П2 1,60
Трансляция матча "Вест Хэм" – "Челси" 6 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Вест Хэм" – "Челси".
Прямая трансляция матча "Вест Хэм" – "Челси" 6 марта на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=4-15, 17 – 45.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
4 марта 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Вест Хэм" – "Челси"
|
0:1
|
24 октября 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Вест Хэм" – "Челси"
|
2:1
|
19 марта 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Вест Хэм"
|
2:2
|
15 августа 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Вест Хэм"
|
2:1
|
26 октября 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Вест Хэм" – "Челси"
|
2:1
Прогноз "СЭ"
"Вест Хэм" выглядит явным аутсайдером дерби, хотя в последних шести матчах проиграл лишь раз. В Кубке лиги эти команды уже встречались на Олимпийском, и тогда "молотобойцы" победили. Но то был совсем другой "Челси", еще не ставший явным лидером премьер-лиги. Сейчас "синих" трудно остановить, что доказывают почти все последние игры. Команда Антонио Конте снова наберет три очка.
Прогноз "СЭ" – 1:2.