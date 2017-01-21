Букмекеры не верят в победу "Тоттенхэма" над "Манчестер Сити"

21 января состоится матч 22-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". Начало – в 20:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,15 – Н 3,46 – П2 3,49

Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" 21 января

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм".

Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" 21 января на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=1-14, 38 – 38.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 18 октября 2014 года Чемпионат Англии "Сити" – "Тоттенхэм" 4:1 3 мая 2015 года Чемпионат Англии "Тоттенхэм" – "Сити" 0:1 26 сентября 2015 года Чемпионат Англии "Тоттенхэм" – "Сити" 4:1 14 февраля 2016 года Чемпионат Англии "Сити" – "Тоттенхэм" 1:2 2 октября 2016 года Чемпионат Англии "Тоттенхэм" – "Сити" 2:0

Прогноз "СЭ"

У Пепа Гвардьолы серьезные проблемы. Разгромное поражение от "Эвертона" не только отбросило "Манчестер Сити" за пределы лидирующей четверки, но и обнажило бардак в игре "горожан". Хуже всего отношение самого каталонца к происходящему: отрешенный взгляд во время матча в Ливерпуле и слова о вылете из чемпионской гонки после. Как в такой ситуации мотивировать команду на игру с порхающим высоко в небе "Тоттенхэмом"? Наблюдать за игрой "шпор" в этом сезоне – одно удовольствие. В отличие от "Сити", лондонцы не тужатся в каждой встрече, а летают. В первом круге "шпоры" едва не разгромили находившихся тогда в форме "горожан". А уж сейчас, когда "Сити" в нокдауне…

Прогноз "СЭ" – 1:3.