Букмекеры не верят в победу "Тоттенхэма" над "Манчестер Сити"

21 января состоится матч 22-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". Начало – в 20:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,15 – Н 3,46 – П2 3,49
Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" 21 января
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм".
Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" 21 января на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=1-14, 38 – 38.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
18 октября 2014 года
|
Чемпионат Англии
|
"Сити" – "Тоттенхэм"
|
4:1
|
3 мая 2015 года
|
Чемпионат Англии
|
"Тоттенхэм" – "Сити"
|
0:1
|
26 сентября 2015 года
|
Чемпионат Англии
|
"Тоттенхэм" – "Сити"
|
4:1
|
14 февраля 2016 года
|
Чемпионат Англии
|
"Сити" – "Тоттенхэм"
|
1:2
|
2 октября 2016 года
|
Чемпионат Англии
|
"Тоттенхэм" – "Сити"
|
2:0
Прогноз "СЭ"
У Пепа Гвардьолы серьезные проблемы. Разгромное поражение от "Эвертона" не только отбросило "Манчестер Сити" за пределы лидирующей четверки, но и обнажило бардак в игре "горожан". Хуже всего отношение самого каталонца к происходящему: отрешенный взгляд во время матча в Ливерпуле и слова о вылете из чемпионской гонки после. Как в такой ситуации мотивировать команду на игру с порхающим высоко в небе "Тоттенхэмом"? Наблюдать за игрой "шпор" в этом сезоне – одно удовольствие. В отличие от "Сити", лондонцы не тужатся в каждой встрече, а летают. В первом круге "шпоры" едва не разгромили находившихся тогда в форме "горожан". А уж сейчас, когда "Сити" в нокдауне…
Прогноз "СЭ" – 1:3.