14:00 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры не верят в победу "Тоттенхэма" над "Челси"

"Челси" – "Тоттенхэм". Фото REUTERS
"Челси" – "Тоттенхэм". Фото REUTERS
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26 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Челси" – "Тоттенхэм". Начало – в 20:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Челси" – "Тоттенхэм"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,75 – Н 3,85 – П2 4,77

Трансляция матча "Челси" – "Тоттенхэм" 26 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Тоттенхэм".

Прямая трансляция матча "Челси" – "Тоттенхэм" 26 ноября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=10-5, 53 – 33.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

3 декабря 2014 года

Чемпионат АПЛ

"Челси" – "Тоттенхэм"

3:0

1 января 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Тоттенхэм" – "Челси"

5:3

1 марта 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Челси" – "Тоттенхэм"

2:0

29 ноября 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Тоттенхэм" – "Челси"

0:0

2 мая 2016 года

Чемпионат АПЛ

"Челси" – "Тоттенхэм"

2:2

Прогноз "СЭ"

Шесть сухих побед подряд подняли "Челси" на вершину турнирной таблицы. И заслуженно: по игре "синие" сейчас явно сильнее всех. Но удастся ли команде Антонио Конте закрепить успех? "Челси" не проигрывал дома "Тоттенхэму" с 1990 года, так что шансы очень высоки. К тому же, "шпоры" нынче неубедительны: да, они до сих пор никому не проиграли в чемпионате, но игра не внушает никакой уверенности. В последних девяти выездных встречах во всех турнирах "Тоттенхэм" выиграл всего однажды, а в среду еще и вылетел из Лиги чемпионов. В таком состоянии трудно рассчитывать на очки на "Стэмфорд Бридж"

Прогноз "СЭ" – 2:0.

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