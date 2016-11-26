Букмекеры не верят в победу "Тоттенхэма" над "Челси"

26 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Челси" – "Тоттенхэм". Начало – в 20:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Челси" – "Тоттенхэм"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,75 – Н 3,85 – П2 4,77
Трансляция матча "Челси" – "Тоттенхэм" 26 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Тоттенхэм".
Прямая трансляция матча "Челси" – "Тоттенхэм" 26 ноября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=10-5, 53 – 33.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
3 декабря 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Тоттенхэм"
|
3:0
|
1 января 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Тоттенхэм" – "Челси"
|
5:3
|
1 марта 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Тоттенхэм"
|
2:0
|
29 ноября 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Тоттенхэм" – "Челси"
|
0:0
|
2 мая 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Тоттенхэм"
|
2:2
Прогноз "СЭ"
Шесть сухих побед подряд подняли "Челси" на вершину турнирной таблицы. И заслуженно: по игре "синие" сейчас явно сильнее всех. Но удастся ли команде Антонио Конте закрепить успех? "Челси" не проигрывал дома "Тоттенхэму" с 1990 года, так что шансы очень высоки. К тому же, "шпоры" нынче неубедительны: да, они до сих пор никому не проиграли в чемпионате, но игра не внушает никакой уверенности. В последних девяти выездных встречах во всех турнирах "Тоттенхэм" выиграл всего однажды, а в среду еще и вылетел из Лиги чемпионов. В таком состоянии трудно рассчитывать на очки на "Стэмфорд Бридж"
Прогноз "СЭ" – 2:0.