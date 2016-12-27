Букмекеры не верят в победу "Стоук Сити" над "Ливерпулем"

27 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Ливерпуль" – "Стоук Сити". Начало – в 20:15 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ливерпуль" – "Стоук Сити"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,33 – Н 5,66 – П2 9,16
Трансляция матча "Ливерпуль" – "Стоук Сити" 27 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Стоук Сити".
Прямая трансляция матча "Ливерпуль" – "Стоук Сити" 27 декабря на канале "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=5-5, 26 – 20.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
24 мая 2015 года
|
Чемпионат Англии
|
"Стоук Сити" – "Ливерпуль"
|
6:1
|
9 августа 2015 года
|
Чемпионат Англии
|
"Стоук Сити" – "Ливерпуль"
|
0:1
|
5 января 2016 года
|
1/2 Кубка лиги
|
"Стоук Сити" – "Ливерпуль"
|
0:1
|
26 января 2016 года
|
1/2 Кубка лиги
|
"Ливерпуль" – "Стоук Сити"
|
0:1, ПЕН. – 6:5
|
10 апреля 2016 года
|
Чемпионат Англии
|
"Ливерпуль" – "Стоук Сити"
|
4:1
Прогноз "СЭ"
"Стоук" неделю назад упустил преимущество в два мяча над десятью футболистами "Лестера" – явный признак болезни "гончаров". Вопрос только в том, скоротечна ли эта болезнь. На "Энфилде" "Стоук" точно не вылечат: "Ливерпуль" продолжает отчаянное преследование "Челси" и не может допустить осечек в матчах с середняками на своем поле.
Прогноз "СЭ" – 3:1.