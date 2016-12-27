14:15 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры не верят в победу "Стоук Сити" над "Ливерпулем"

"Ливерпуль" – "Стоук Сити". Фото REUTERS
"Ливерпуль" – "Стоук Сити". Фото REUTERS
0
0
0

27 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Ливерпуль" – "Стоук Сити". Начало – в 20:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ливерпуль" – "Стоук Сити"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,33 – Н 5,66 – П2 9,16

Трансляция матча "Ливерпуль" – "Стоук Сити" 27 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Стоук Сити".

Прямая трансляция матча "Ливерпуль" – "Стоук Сити" 27 декабря на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=5-5, 26 – 20.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

24 мая 2015 года

Чемпионат Англии

"Стоук Сити" – "Ливерпуль"

6:1

9 августа 2015 года

Чемпионат Англии

"Стоук Сити" – "Ливерпуль"

0:1

5 января 2016 года

1/2 Кубка лиги

"Стоук Сити" – "Ливерпуль"

0:1

26 января 2016 года

1/2 Кубка лиги

"Ливерпуль" – "Стоук Сити"

0:1, ПЕН. – 6:5

10 апреля 2016 года

Чемпионат Англии

"Ливерпуль" – "Стоук Сити"

4:1

Прогноз "СЭ"

"Стоук" неделю назад упустил преимущество в два мяча над десятью футболистами "Лестера" – явный признак болезни "гончаров". Вопрос только в том, скоротечна ли эта болезнь. На "Энфилде" "Стоук" точно не вылечат: "Ливерпуль" продолжает отчаянное преследование "Челси" и не может допустить осечек в матчах с середняками на своем поле.

Прогноз "СЭ" – 3:1.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ