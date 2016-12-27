Букмекеры не верят в победу "Стоук Сити" над "Ливерпулем"

27 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Ливерпуль" – "Стоук Сити". Начало – в 20:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ливерпуль" – "Стоук Сити"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,33 – Н 5,66 – П2 9,16

Трансляция матча "Ливерпуль" – "Стоук Сити" 27 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Стоук Сити".

Прямая трансляция матча "Ливерпуль" – "Стоук Сити" 27 декабря на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=5-5, 26 – 20.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 24 мая 2015 года Чемпионат Англии "Стоук Сити" – "Ливерпуль" 6:1 9 августа 2015 года Чемпионат Англии "Стоук Сити" – "Ливерпуль" 0:1 5 января 2016 года 1/2 Кубка лиги "Стоук Сити" – "Ливерпуль" 0:1 26 января 2016 года 1/2 Кубка лиги "Ливерпуль" – "Стоук Сити" 0:1, ПЕН. – 6:5 10 апреля 2016 года Чемпионат Англии "Ливерпуль" – "Стоук Сити" 4:1

Прогноз "СЭ"

"Стоук" неделю назад упустил преимущество в два мяча над десятью футболистами "Лестера" – явный признак болезни "гончаров". Вопрос только в том, скоротечна ли эта болезнь. На "Энфилде" "Стоук" точно не вылечат: "Ливерпуль" продолжает отчаянное преследование "Челси" и не может допустить осечек в матчах с середняками на своем поле.

Прогноз "СЭ" – 3:1.