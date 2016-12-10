Букмекеры не верят в победу "Лестера" над "Манчестер Сити"

10 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Лестер" – "Манчестер Сити". Начало – в 20:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Лестер" – "Манчестер Сити"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 4,85 – Н 4,04 – П2 1,71
Трансляция матча "Лестер" – "Манчестер Сити" 10 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лестер" – "Манчестер Сити".
Прямая трансляция матча "Лестер" – "Манчестер Сити" 10 декабря на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=2-4, 8 – 13.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
17 декабря 2013 года
|
1/4 Кубка лиги
|
"Лестер" – "Сити"
|
1:3
|
13 декабря 2014 года
|
Чемпионат Англии
|
"Лестер" – "Сити"
|
0:1
|
4 марта 2015 года
|
Чемпионат Англии
|
"Сити" – "Лестер"
|
2:0
|
29 декабря 2015 года
|
Чемпионат Англии
|
"Лестер" – "Сити"
|
0:0
|
6 февраля 2016 года
|
Чемпионат Англии
|
"Сити" – "Лестер"
|
1:3
Прогноз "СЭ"
Матч с "Челси" обернулся для "горожан" широкомасштабными потерями. Из-за дисквалификаций, заработанных в игре с "синими", встречу с "Лестером" пропустят Отаменди, Агуэро и Фернандинью. Не забываем и о продолжающем лечение Компани.
Накануне игры Пеп Гвардьола отметил, что, несмотря на слабые результаты в текущем чемпионате "Лестер" еще очень силен: "АПЛ – очень жесткое состязание. "Лестер" остается очень хорошей командой. Возможно, игроки просто слишком сосредоточены на Лиге чемпионов, очарованы ею".
Очарование, похоже, проходит. На последний матч в группе Клаудио Раньери выставил резервный состав без Цилера, Варди, Фухса, Мареза и Слимани. "Лисы" получили пять безответных голов от "Порту", но зато сэкономили силы перед игрой с "Сити". Такая хитрость вполне может дать результат во встрече с обескровленным дисквалификациями соперником.
Прогноз "СЭ": 1:0