Букмекеры не верят в победу "Лестера" над "Манчестер Сити"

10 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Лестер" – "Манчестер Сити". Начало – в 20:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Лестер" – "Манчестер Сити"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,85 – Н 4,04 – П2 1,71

Трансляция матча "Лестер" – "Манчестер Сити" 10 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лестер" – "Манчестер Сити".

Прямая трансляция матча "Лестер" – "Манчестер Сити" 10 декабря на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=2-4, 8 – 13.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 17 декабря 2013 года 1/4 Кубка лиги "Лестер" – "Сити" 1:3 13 декабря 2014 года Чемпионат Англии "Лестер" – "Сити" 0:1 4 марта 2015 года Чемпионат Англии "Сити" – "Лестер" 2:0 29 декабря 2015 года Чемпионат Англии "Лестер" – "Сити" 0:0 6 февраля 2016 года Чемпионат Англии "Сити" – "Лестер" 1:3

Прогноз "СЭ"

Матч с "Челси" обернулся для "горожан" широкомасштабными потерями. Из-за дисквалификаций, заработанных в игре с "синими", встречу с "Лестером" пропустят Отаменди, Агуэро и Фернандинью. Не забываем и о продолжающем лечение Компани.

Накануне игры Пеп Гвардьола отметил, что, несмотря на слабые результаты в текущем чемпионате "Лестер" еще очень силен: "АПЛ – очень жесткое состязание. "Лестер" остается очень хорошей командой. Возможно, игроки просто слишком сосредоточены на Лиге чемпионов, очарованы ею".

Очарование, похоже, проходит. На последний матч в группе Клаудио Раньери выставил резервный состав без Цилера, Варди, Фухса, Мареза и Слимани. "Лисы" получили пять безответных голов от "Порту", но зато сэкономили силы перед игрой с "Сити". Такая хитрость вполне может дать результат во встрече с обескровленным дисквалификациями соперником.

Прогноз "СЭ": 1:0