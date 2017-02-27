15:45 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры не верят в победу "Лестера" над "Ливерпулем"

"Лестер" – "Ливерпуль". Фото REUTERS
"Лестер" – "Ливерпуль". Фото REUTERS
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27 февраля состоится матч 26-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Лестер" – "Ливерпуль". Начало – в 23:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Лестер" – "Ливерпуль"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 5,23 – Н 4,02 – П2 1,67

Трансляция матча "Лестер" – "Ливерпуль" 27 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лестер" – "Ливерпуль".

Прямая трансляция матча "Лестер" – "Ливерпуль" 27 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-3, 6 – 10.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

2 декабря 2014 года

Чемпионат АПЛ

"Лестер" – "Ливерпуль"

1:3

1 января 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Ливерпуль" – "Лестер"

2:2

26 декабря 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Ливерпуль" – "Лестер"

1:0

2 февраля 2016 года

Чемпионат АПЛ

"Лестер" – "Ливерпуль"

2:0

10 сентября 2016 года

Чемпионат АПЛ

"Ливерпуль" – "Лестер"

4:1

Прогноз "СЭ"

На предматчевой пресс-конференции Юрген Клопп произнес замечательные слова: "Удивлен ли я увольнением Раньери? Нет. Странные вещи случаются: Brexit, Трамп, Раньери..." Итальянец больше не работает в "Лестере". На матч с "Ливерпулем" "лис" выведет бывший помощник Раньери Крэйг Шекспир, но в ближайшее время команда обретет постоянного тренера. У "красных" было две недели для того, чтобы зализать раны и подготовиться к встрече с пока еще действующим чемпионом, а "Лестер" за это время проиграл "Миллуоллу" в Кубке и "Севилье" в Лиге чемпионов. Быть может, отставка Раньери и поможет "лисам" сохранить место в премьер-лиге, но "Ливерпуль" обезглавленной и выхолощенной команде точно не по зубам.

Прогноз "СЭ" – 1:3.

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