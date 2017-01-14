Букмекеры не верят в победу "Лестера" над "Челси"

14 января состоится матч 21-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Лестер" – "Челси". Начало – в 20:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Лестер" – "Челси"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 4,58 – Н 3,62 – П2 1,83

Трансляция матча "Лестер" – "Челси" 14 января

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лестер" – "Челси".

Прямая трансляция матча "Лестер" – "Челси" 14 января на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-6, 11 – 23.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 29 апреля 2015 года Чемпионат АПЛ "Лестер" – "Челси" 1:3 14 декабря 2015 года Чемпионат АПЛ "Лестер" – "Челси" 2:1 15 мая 2016 года Чемпионат АПЛ "Челси" – "Лестер" 1:1 20 сентября 2016 года 1/16 Кубка лиги "Лестер" – "Челси" 2:4 15 октября 2016 года Чемпионат АПЛ "Челси" – "Лестер" 3:0

Прогноз "СЭ"

Вот и настал момент, в котором проверяются чемпионские амбиции: "Челси" резко оборвал победную серию на "Уайт Харт Лейн", да еще и в команде назрел конфликт – Диегу Коста поссорился-таки с Антонио Конте и не попал в заявку на игру с "Лестером". Сам чемпион Англии набрал неплохой ход – две победы и ничья в трех последних матчах. К тому же "Лестер" в этом сезоне львиную долю очков набирает дома и не жалеет даже грандов. "Челси" может второй раз подряд потерять очки.

Прогноз "СЭ" – 1:1.