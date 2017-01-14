Букмекеры не верят в победу "Лестера" над "Челси"

14 января состоится матч 21-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Лестер" – "Челси". Начало – в 20:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Лестер" – "Челси"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 4,58 – Н 3,62 – П2 1,83
Трансляция матча "Лестер" – "Челси" 14 января
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лестер" – "Челси".
Прямая трансляция матча "Лестер" – "Челси" 14 января на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-6, 11 – 23.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
29 апреля 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Лестер" – "Челси"
|
1:3
|
14 декабря 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Лестер" – "Челси"
|
2:1
|
15 мая 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Лестер"
|
1:1
|
20 сентября 2016 года
|
1/16 Кубка лиги
|
"Лестер" – "Челси"
|
2:4
|
15 октября 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Лестер"
|
3:0
Прогноз "СЭ"
Вот и настал момент, в котором проверяются чемпионские амбиции: "Челси" резко оборвал победную серию на "Уайт Харт Лейн", да еще и в команде назрел конфликт – Диегу Коста поссорился-таки с Антонио Конте и не попал в заявку на игру с "Лестером". Сам чемпион Англии набрал неплохой ход – две победы и ничья в трех последних матчах. К тому же "Лестер" в этом сезоне львиную долю очков набирает дома и не жалеет даже грандов. "Челси" может второй раз подряд потерять очки.
Прогноз "СЭ" – 1:1.