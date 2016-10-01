Букмекеры не верят в победу "Халл Сити" над "Челси"

1 октября состоится матч 7-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Халл Сити" – "Челси". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Халл Сити" – "Челси"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 6,85 – Н 4,57 – П2 1,48

Трансляция матча "Халл Сити" – "Челси" 1 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Халл Сити" – "Челси".

Прямая трансляция матча "Халл Сити" – "Челси" 1 октября на канале, "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=2-7, 4 – 19.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 2 февраля 2010 года Чемпионат АПЛ "Халл Сити" – "Челси" 1:1 18 августа 2013 года Чемпионат АПЛ "Челси" – "Халл Сити" 2:0 11 января 2014 года Чемпионат АПЛ "Халл Сити" – "Челси" 0:2 13 декабря 2014 года Чемпионат АПЛ "Челси" – "Халл Сити" 2:0 22 марта 2015 года Чемпионат АПЛ "Халл Сити" – "Челси" 2:3

Прогноз "СЭ"

Не прошло и семи туров, а Антонио Конте уже оказался под гигантским прессом: оборона "Челси" рассыпается на глазах и вряд ли сможет не пропустить даже в матче с "Халлом". "Тигры" после неожиданно солидного старта притормозили, из-за чего у некоторых футболистов сдали нервы: последние два матча "Халл" доигрывал вдесятером. "Челси" не проигрывал "Халлу" аж с 1988 года – хороший знак для "синих", которые должны вернуться на победные рельсы в субботу.

Прогноз "СЭ" – 1:2.