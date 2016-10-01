Букмекеры не верят в победу "Халл Сити" над "Челси"

1 октября состоится матч 7-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Халл Сити" – "Челси". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Халл Сити" – "Челси"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 6,85 – Н 4,57 – П2 1,48
Трансляция матча "Халл Сити" – "Челси" 1 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Халл Сити" – "Челси".
Прямая трансляция матча "Халл Сити" – "Челси" 1 октября на канале, "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=2-7, 4 – 19.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
2 февраля 2010 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Халл Сити" – "Челси"
|
1:1
|
18 августа 2013 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Халл Сити"
|
2:0
|
11 января 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Халл Сити" – "Челси"
|
0:2
|
13 декабря 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Халл Сити"
|
2:0
|
22 марта 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Халл Сити" – "Челси"
|
2:3
Прогноз "СЭ"
Не прошло и семи туров, а Антонио Конте уже оказался под гигантским прессом: оборона "Челси" рассыпается на глазах и вряд ли сможет не пропустить даже в матче с "Халлом". "Тигры" после неожиданно солидного старта притормозили, из-за чего у некоторых футболистов сдали нервы: последние два матча "Халл" доигрывал вдесятером. "Челси" не проигрывал "Халлу" аж с 1988 года – хороший знак для "синих", которые должны вернуться на победные рельсы в субботу.
Прогноз "СЭ" – 1:2.