Букмекеры не верят в победу "Эвертона" над "МЮ"

4 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон". Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,60 – Н 4,09 – П2 5,87

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" 4 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон".

Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" 4 апреля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=7-5, 42 – 27.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 26 апреля 2015 года Чемпионат АПЛ "Эвертон" – "МЮ" 3:0 17 октября 2015 года Чемпионат АПЛ "Эвертон" – "МЮ" 0:3 3 апреля 2016 года Чемпионат АПЛ "МЮ" – "Эвертон" 1:0 23 апреля 2016 года 1/2 Кубка Англии "Эвертон" – "МЮ" 1:2 4 декабря 2016 года Чемпионат АПЛ "Эвертон" – "МЮ" 1:1

Прогноз "СЭ"

"МЮ" постоянно получает от соперников подарки и шанс хотя бы сократить отставание от зоны Лиги чемпионов, но зачастую "Юнайтед" сам теряет очки и остается на обочине. Так было, например, в прошлом туре, когда "красные дьяволы" сенсационно не смогли обыграть дома "Вест Бромвич". Однако в матче с "Эвертоном" хозяевам будет проще: "ириски" не умеют "парковать автобусы" и всегда испытывают трудности в матчах с атакующими командами. Плюс – в состав после дисквалификации вернется голодный Ибрагимович, так что ливерпульцам будет тяжело.

Прогноз "СЭ" – 3:1.