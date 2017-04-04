Букмекеры не верят в победу "Эвертона" над "МЮ"

4 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон". Начало – в 22:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,60 – Н 4,09 – П2 5,87
Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" 4 апреля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон".
Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" 4 апреля на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=7-5, 42 – 27.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
26 апреля 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Эвертон" – "МЮ"
|
3:0
|
17 октября 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Эвертон" – "МЮ"
|
0:3
|
3 апреля 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"МЮ" – "Эвертон"
|
1:0
|
23 апреля 2016 года
|
1/2 Кубка Англии
|
"Эвертон" – "МЮ"
|
1:2
|
4 декабря 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Эвертон" – "МЮ"
|
1:1
Прогноз "СЭ"
"МЮ" постоянно получает от соперников подарки и шанс хотя бы сократить отставание от зоны Лиги чемпионов, но зачастую "Юнайтед" сам теряет очки и остается на обочине. Так было, например, в прошлом туре, когда "красные дьяволы" сенсационно не смогли обыграть дома "Вест Бромвич". Однако в матче с "Эвертоном" хозяевам будет проще: "ириски" не умеют "парковать автобусы" и всегда испытывают трудности в матчах с атакующими командами. Плюс – в состав после дисквалификации вернется голодный Ибрагимович, так что ливерпульцам будет тяжело.
Прогноз "СЭ" – 3:1.