08:30 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры не верят в победу "Эвертона" над "Ливерпулем"

"Ливерпуль" – "Эвертон". Фото REUTERS
"Ливерпуль" – "Эвертон". Фото REUTERS
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1 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Ливерпуль" – "Эвертон". Начало – в 14:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ливерпуль" – "Эвертон"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,72 – Н 3,97 – П2 4,86

Трансляция матча "Ливерпуль" – "Эвертон" 1 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Эвертон".

Прямая трансляция матча "Ливерпуль" – "Эвертон" 1 апреля на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=10-3, 41 – 21.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

27 сентября 2014 года

Чемпионат АПЛ

"Ливерпуль" – "Эвертон"

1:1

7 февраля 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Эвертон" – "Ливерпуль"

0:0

4 октября 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Эвертон" – "Ливерпуль"

1:1

20 апреля 2016 года

Чемпионат АПЛ

"Ливерпуль" – "Эвертон"

4:0

19 декабря 2016 года

Чемпионат АПЛ

"Эвертон" – "Ливерпуль"

0:1
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