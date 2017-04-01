Букмекеры не верят в победу "Эвертона" над "Ливерпулем"

1 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Ливерпуль" – "Эвертон". Начало – в 14:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ливерпуль" – "Эвертон"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,72 – Н 3,97 – П2 4,86

Трансляция матча "Ливерпуль" – "Эвертон" 1 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Эвертон".

Прямая трансляция матча "Ливерпуль" – "Эвертон" 1 апреля на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=10-3, 41 – 21.

Результаты последних матчей