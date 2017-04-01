Букмекеры не верят в победу "Эвертона" над "Ливерпулем"

1 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Ливерпуль" – "Эвертон". Начало – в 14:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ливерпуль" – "Эвертон"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,72 – Н 3,97 – П2 4,86
Трансляция матча "Ливерпуль" – "Эвертон" 1 апреля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Эвертон".
Прямая трансляция матча "Ливерпуль" – "Эвертон" 1 апреля на канале "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=10-3, 41 – 21.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
27 сентября 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Эвертон"
|
1:1
|
7 февраля 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Эвертон" – "Ливерпуль"
|
0:0
|
4 октября 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Эвертон" – "Ливерпуль"
|
1:1
|
20 апреля 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Эвертон"
|
4:0
|
19 декабря 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Эвертон" – "Ливерпуль"
|
0:1