Букмекеры не верят в победу "Борнмута" над "Манчестер Сити"

13 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Борнмут" – "Манчестер Сити". Начало – в 23:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Борнмут" – "Манчестер Сити"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 6,93 – Н 5,08 – П2 1,43

Трансляция матча "Борнмут" – "Манчестер Сити" 13 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Борнмут" – "Манчестер Сити".

Прямая трансляция матча "Борнмут" – "Манчестер Сити" 13 февраля на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-3, 1 – 13.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 17 октября 2015 года Чемпионат АПЛ "Манчестер Сити" – "Борнмут" 5:1 2 апреля 2016 года Чемпионат АПЛ "Борнмут" – "Манчестер Сити" 0:4 17 сентября 2016 года Чемпионат АПЛ "Манчестер Сити" – "Борнмут" 4:0

Прогноз "СЭ"

Габриэл Жезус в прошлом туре вернул "Манчестер Сити" в четверку и, что важнее, окончательно вытащил "горожан" из небольшого игрового кризиса. А "Борнмут" все еще в нем – "вишенки" обходятся без побед уже шесть матчей и уже не чувствуют себя в безопасности, ведь до зоны вылета лишь шесть очков. Возможно, после этого тура команда Эдди Хау станет ближе к чемпион-лиге. "Сити" забивал как минимум четыре мяча в каждой из трех последних игр с "Борнмутом" – и, вполне возможно, разгром будет и сейчас.

Прогноз "СЭ" – 0:3.