Букмекеры не верят в победу "Борнмута" над "Манчестер Сити"

13 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Борнмут" – "Манчестер Сити". Начало – в 23:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Борнмут" – "Манчестер Сити"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 6,93 – Н 5,08 – П2 1,43
Трансляция матча "Борнмут" – "Манчестер Сити" 13 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Борнмут" – "Манчестер Сити".
Прямая трансляция матча "Борнмут" – "Манчестер Сити" 13 февраля на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-3, 1 – 13.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
17 октября 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Манчестер Сити" – "Борнмут"
|
5:1
|
2 апреля 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Борнмут" – "Манчестер Сити"
|
0:4
|
17 сентября 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Манчестер Сити" – "Борнмут"
|
4:0
Прогноз "СЭ"
Габриэл Жезус в прошлом туре вернул "Манчестер Сити" в четверку и, что важнее, окончательно вытащил "горожан" из небольшого игрового кризиса. А "Борнмут" все еще в нем – "вишенки" обходятся без побед уже шесть матчей и уже не чувствуют себя в безопасности, ведь до зоны вылета лишь шесть очков. Возможно, после этого тура команда Эдди Хау станет ближе к чемпион-лиге. "Сити" забивал как минимум четыре мяча в каждой из трех последних игр с "Борнмутом" – и, вполне возможно, разгром будет и сейчас.
Прогноз "СЭ" – 0:3.