10:50 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры не верят в победу "Бернли" над "Челси"

Антонио КОНТЕ. Фото REUTERS
Антонио КОНТЕ. Фото REUTERS
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27 августа состоится матч 3-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Челси" – "Бернли". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Челси" – "Бернли"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,24 – Н 6,17 – П2 14,00

Трансляция матча "Челси" – "Бернли" 27 августа

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Бернли".

Прямая трансляция матча "Челси" – "Бернли" 27 августа на канале, "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=2-0, 10 – 4.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

12 ноября 2008 года

1/8 Кубка Англии

"Челси" – "Бернли"

1:1, пен. – 4:5

29 августа 2009 года

Чемпионат АПЛ

"Челси" – "Бернли"

3:0

30 января 2010 года

Чемпионат АПЛ

"Бернли" – "Челси"

1:2

18 августа 2014 года

Чемпионат АПЛ

"Бернли" – "Челси"

1:3

21 февраля 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Челси" – "Бернли"

1:1

Прогноз "СЭ"

Когда-нибудь это закончится, но пока Антонио Конте везет – два поздних гола Диегу Косты в двух матчах принесли "Челси" две победы. При этом испанский бразилец в обоих случаях должен был уходить с поля задолго до финального свистка. Бойцы "Бернли" спуску Косте не дадут, он может не надеяться, но перед остальными футболистами "Челси" "бордовые" не сдюжат – на "Стэмфорд Бридж" "синие" обязаны побеждать новичка.

Прогноз "СЭ" – 2:0.

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