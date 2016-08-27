Букмекеры не верят в победу "Бернли" над "Челси"

27 августа состоится матч 3-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Челси" – "Бернли". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Челси" – "Бернли"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,24 – Н 6,17 – П2 14,00
Трансляция матча "Челси" – "Бернли" 27 августа
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Бернли".
Прямая трансляция матча "Челси" – "Бернли" 27 августа на канале, "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=2-0, 10 – 4.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
12 ноября 2008 года
|
1/8 Кубка Англии
|
"Челси" – "Бернли"
|
1:1, пен. – 4:5
|
29 августа 2009 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Бернли"
|
3:0
|
30 января 2010 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Бернли" – "Челси"
|
1:2
|
18 августа 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Бернли" – "Челси"
|
1:3
|
21 февраля 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Челси" – "Бернли"
|
1:1
Прогноз "СЭ"
Когда-нибудь это закончится, но пока Антонио Конте везет – два поздних гола Диегу Косты в двух матчах принесли "Челси" две победы. При этом испанский бразилец в обоих случаях должен был уходить с поля задолго до финального свистка. Бойцы "Бернли" спуску Косте не дадут, он может не надеяться, но перед остальными футболистами "Челси" "бордовые" не сдюжат – на "Стэмфорд Бридж" "синие" обязаны побеждать новичка.
Прогноз "СЭ" – 2:0.