В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 35-го тура премьер-лиги. В одном из них "Тоттенхэм" принимает на своем стадионе "Арсенал". Начало встречи – в 18:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Тоттенхэм" - "Арсенал"

Коэффициенты Winline: П1 1,84 – Н 3,73 – П2 3,74

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 3:1. "Арсенал" вроде бы вновь начал побеждать, но все равно выглядит неубедительно. К тому же, в последнее время лондонцы выигрывают в Лондоне, а за его пределами возникают проблемы – всего две победы в девяти выездных встречах премьер-лиги. А в воскресенье "Арсеналу" придется сыграть в дерби в гостях с единственной командой чемпионата, еще не уступавшей дома в этом сезоне. Плюс – это будет последний визит "канониров" на "Уайт Харт Лейн", ведь в следующем сезоне "шпоры" переезжают. "Тоттенхэм" великолепен. Вне своего поля у "шпор" возникают трудности, но дома никто не может отобрать у них очки в премьер-лиге аж с октября. Сегодняшний "Арсенал" не выглядит командой, способной остановить "Тоттенхэм". Хозяева наверняка победят, и "пушкари" потеряют математические шансы обогнать соседей. А это для "шпор" очень важно".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Арсенал".