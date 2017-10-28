Букмекеры назвали фаворита в матче "МЮ" - "Тоттенхэм"

Сегодня состоится матч 10-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом". Встреча в Манчестере начнется в 14.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм"

Прогноз Winline – П1 2.14 – Н 3.32 – П2 3.67

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм".

Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" – в субботу, 28 октября, на канале "Матч! Футбол 1.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Байи, Джоунс, Янг - Матич, Эррера - Мата, Мхитарян, Рэшфорд - Лукаку.

"Тоттенхэм": Льорис - Алдервейрелд, Санчес, Фертонген - Орье, Уинкс, Дембеле, Дэвис - Эриксен, Алли - Сон Хын Мин.

ПОТЕРИ: Рохо, Феллаини, Погба, Кэррик, Ибрагимович (все - травма) - Ваньяма (травма), Кейн (под вопросом).

ПРОГНОЗ

14.30. МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – ТОТТЕНХЭМ. Прогноз "СЭ" – 1:0.