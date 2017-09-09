Букмекеры назвали фаворита в матче "Манчестер Сити" - "Ливерпуль"

Сегодня состоится матч 4-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". Встреча в Манчестере начнется в 14.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль"

Прогноз WinLine – П1 1.86 – Н 4.00 – П2 3.95.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль".

Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" – в субботу, 9 сентября, на каналах "Матч ТВ и "Матч! Футбол 1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Манчестер Сити": Эдерсон - Мангала, Стоунс, Отаменди - Уокер, Де Брюйне, Фернандинью, Давид Сильва, Данилу - Агуэро, Габриэл Жезус.

"Ливерпуль": Миньоле - Гомес, Ловрен, Матип, Робертсон - Эмре Джан, Хендерсон, Вайналдум - Мане, Роберту Фирмину, Салах.

ПОТЕРИ: Стерлинг (дисквалификация) - Богдан, Клайн, Лаллана (все - травма).

ПРОГНОЗ

14.30. МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЛИВЕРПУЛЬ. Прогноз "СЭ" – 2:2.