Букмекеры назвали фаворита в матче "Ливерпуль" - "Челси"

Сегодня состоится матч 13-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Челси". Встреча в Ливерпуле начнется в 20.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ливерпуль" - "Челси"

Прогноз Winline – П1 2.07 – Н 3.45 – П2 3.26

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Челси".

Прямая трансляция матча "Ливерпуль" - "Челси" – в субботу, 25 ноября, на каналах "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ливерпуль": Миньоле - Арнольд, Матип, Ловрен, Морено - Эмре Джан, Хендерсон, Филиппе Коутинью - Салах, Роберту Фирмину, Мане.

"Челси": Куртуа - Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл - Дзаппакоста, Фабрегас, Канте, Бакайоко, Маркос Алонсо - Азар - Мората.

ПОТЕРИ: Уорд, Богдан, Клайн (все - травма) - Мусонда, Батшуайи (оба - травма).

ПРОГНОЗ

Прогноз "СЭ": 2:2.