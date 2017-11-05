Букмекеры назвали фаворита в матче "Челси" - "МЮ"

Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Встреча в Лондоне начнется в 19.30 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед"
Прогноз Winline – П1 2.52 – Н 3.15 – П2 3.07
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед".
Прямая трансляция матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед" – в воскресенье, 5 ноября, на канале "Матч! Футбол 1.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Челси": Куртуа - Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл - Дзаппакоста, Бакайоко, Канте, Маркос Алонсо - Педро, Азар - Мората.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Байи, Смоллинг, Джоунс - Валенсия, Матич, Мхитарян, Эррера, Янг - Рэшфорд, Лукаку.
ПОТЕРИ: Мозес (травма) - Рохо, Погба, Кэррик, Феллаини (все - травма).
ПРОГНОЗ
19.30. ЧЕЛСИ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. Прогноз "СЭ" – 0:0.