Букмекеры назвали фаворита в матче "Челси" - "МЮ"

Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Встреча в Лондоне начнется в 19.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед"

Прогноз Winline – П1 2.52 – Н 3.15 – П2 3.07

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед".

Прямая трансляция матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед" – в воскресенье, 5 ноября, на канале "Матч! Футбол 1.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Челси": Куртуа - Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл - Дзаппакоста, Бакайоко, Канте, Маркос Алонсо - Педро, Азар - Мората.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Байи, Смоллинг, Джоунс - Валенсия, Матич, Мхитарян, Эррера, Янг - Рэшфорд, Лукаку.

ПОТЕРИ: Мозес (травма) - Рохо, Погба, Кэррик, Феллаини (все - травма).

ПРОГНОЗ

19.30. ЧЕЛСИ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. Прогноз "СЭ" – 0:0.