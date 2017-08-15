Букмекеры: "Халлу" Слуцкого будет нелегко в матче с "Вулверхэмптоном"

Сегодня в матче третьего тура английской чемпион-лиги "Халл Сити" Леонида Слуцкого примет дома "Вулверхэмптон". Начало встречи – в 21.45 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на матча "Халл Сити" – "Вулверхэмптон"

Winline считает, что у "Халла" немного больше шансов на победу, чем у гостей. Прогноз Winline – П1 2,53 – Н 3,07 – П2 2,79.

Трансляция матча "Халл Сити" – "Вулверхэмптон"

Во вторник 15 августа "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Халл Сити" – "Вулверхэмптон". Российские телеканалы транслировать встречу не будут.

Ориентировочные составы на матч "Халл Сити" – "Вулверхэмптон"

​"Халл Сити": Макгрегор – Эйна, Доусон, Хектор, Кларк – Боуэн, Хенриксен, Клукас, Грошицки – Кэмпбелл, Эрнандес.

"Вулверхэмптон": Радди – Родерик, Коади, Боли – Доэрти, Невеш, Саисс, Дуглас – Энобахаре, Бонатини, Диогу Жота.

Интересные факты о матче "Халл Сити" – "Вулверхэмптон"

"Халл Сити" дома не проигрывает "Вулверхэмптону" уже больше десяти лет, а не отпускает соперника без пропущенного мяча аж с 1990 года.