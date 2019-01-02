Букайо Сака стал первым игроком 2001 года рождения, который сыграл в АПЛ

"Арсенал" в матче 21-го тура чемпионата Англии разгромил "Фулхэм" со счетом 4:1. В этой встрече вингер "канониров" Букайо Сака дебютировал в АПЛ в возрасте 17-ти лет.

Таким образом, игрок стал первым футболистом 2001 года рождения, который сыграл в АПЛ.

В текущем сезоне Сака выступает за "Арсенал" U-23. В в 12 матчах молодежной АПЛ игрок забил 2 гола и отдал 3 передачи. В сентябре 2018-го года вингер подписал первый профессиональный контракт с лондонцами.

После этой победы "Арсенал" набрал 41 очко. Команда Унаи Эмери идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

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