Будущее Конте в "Челси" решится по окончании сезона в чемпионате Англии

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его будущее в клубе решится по окончании чемпионата Англии-2017/18. По словам специалиста, сейчас его задача заключается в том, чтобы сделать все наилучшим образом для игроков и для болельщиков в двух последних матчах премьер-лиги.

– Я сосредоточен на настоящем, чтобы делать свою работу наилучшим образом для игроков и болельщиков, – цитирует Sky Sports Конте. – У нас очень непростая задача. Через две недели сезон закончится, и тогда вы узнаете о вариантах продолжения моей карьеры. Если я останусь в "Челси" – мы с вами снова будем рассуждать о моем будущем в следующем сезоне.

Мы глупо потеряли много очков в начале чемпионата, но сейчас не время оглядываться, нужно брать по три очка в двух оставшихся играх и надеяться на ошибки конкурентов.

Сегодня, 9 мая, "Челси" сыграет с "Хаддерсфилдом" в матче 35-го тура английской премьер-лиги, начало – в 21.45 по московскому времени.

За два тура до конца чемпионата "синие" находятся на пятом месте турнирной таблицы первенства, имея в активе 69 очков. У лондонцев еще есть шанс побороться за проход в Лигу чемпионов с "Тоттенхэмом", который занимает четвертую строчку (71 очко).