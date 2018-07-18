Брюстер подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем"

Форвард "Ливерпуля" Риан Брюстер подписал долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт клуба. Срок действия соглашения и его условия не указаны.

18-летний англичанин за первую команду "Ливерпуля" пока не выступал. В прошлом сезоне он играл в чемпионате резервных команд (11 матчей, пять мячей и семь голевых передач), а также в Юношеской лиге УЕФА (четыре матча, один гол). Именно он ранее обвинял игрока "Спартака" Леонида Миронова в расизме.