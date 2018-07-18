Брюстер подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем"

Форвард "Ливерпуля" Риан Брюстер подписал долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт клуба. Срок действия соглашения и его условия не указаны.
18-летний англичанин за первую команду "Ливерпуля" пока не выступал. В прошлом сезоне он играл в чемпионате резервных команд (11 матчей, пять мячей и семь голевых передач), а также в Юношеской лиге УЕФА (четыре матча, один гол). Именно он ранее обвинял игрока "Спартака" Леонида Миронова в расизме.
😁 @RhianBrewster9 has committed his long-term future with the Reds!– Liverpool FC (@LFC) 17 июля 2018 г.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/