00:45 | Футбол — Англия

Брюстер подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем"


Форвард "Ливерпуля" Риан Брюстер подписал долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт клуба. Срок действия соглашения и его условия не указаны.

18-летний англичанин за первую команду "Ливерпуля" пока не выступал. В прошлом сезоне он играл в чемпионате резервных команд (11 матчей, пять мячей и семь голевых передач), а также в Юношеской лиге УЕФА (четыре матча, один гол). Именно он ранее обвинял игрока "Спартака" Леонида Миронова в расизме.

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

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