Брюс Гроббеллар: "Мне два года давали вторые шансы, почему бы не дать второй шанс Кариусу?"

Бывший вратарь "Ливерпуля" Брюс Гроббелар поддержал голкипера клуба Лориса Кариуса и призвал дать ему второй шанс. Кариус допустил две результативные ошибки в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3).

- Мне два года давали вторые шансы, почему бы не дать ему второй шанс после одной игры? Он должен вернуться в первой игре, его нужно вернуть как можно скорее, - цитирует Daily Star Гроббелара. - "Ливерпуль" может выиграть Лигу чемпионов в следующем году, но ему нужно два игрока в состав - центральный защитник и нападающий.