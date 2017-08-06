19:19 6 августа | Футбол — Англия

Бровь Мертесакера после столкновения с Кэйхиллом. Фото


Журналист AP в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию защитника "Арсенала" Пера Мертесакера, который был заменен в первом тайме Суперкубка Англии против "Челси" (1:1, пенальти – 4:1) из-за травмы. Немецкий футболист в чужой штрафной получил удар локтем от Гэри Кэйхилла.

Капитан "Челси" попал сопернику в область глаза и носа, нанес рассечение игроку. Врачи несколько минут оказывали помощь Мертесакеру, у которого началось кровотечение. Его замену Сеад Колашинац.

Мертесакер досрочно покинул матч с "Челси" после столкновения с Кэйхиллом //
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