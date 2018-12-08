Британские спецслужбы включили Абрамовича в черный список. Его могут ограничить в передвижениях по Европе

Специальные службы Великобритании включили российского владельца "Челси" Романа Абрамовича в черный список олигархов, деятельность которых необходимо ограничить сообщает The Telegraph. Имена бизнесменов будут переданы всем союзникам страны в Европе и Северной Америке с целью препятствовать их передвижениям и руководству бизнесом.

- Целью этих мер является ограничение возможности свободного передвижения и осуществления деятельности на территории Великобритании, Европы и других регионов, - приводит издание слова представителя британского правительства.

Напомним, Абрамович приобрел "Челси" летом 2003 года.

Все о чемпионате Англии - здесь