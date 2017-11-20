Британская бизнесвумен предложила за "Ньюкасл" 300 миллионов фунтов

Британка Аманда Стейвли может приобрести "Ньюкасл" за 300 миллионов фунтов стерлингов уже в ближайшее время, информирует BBC. Отмечается, что она уже сделала официальное предложение о покупке "сорок".

Ранее сообщалось о том, что Стейвли встречалась с представителями клуба на матче 7-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (1:1). Руководство "Ньюкасла" решило выставить клуб на продажу. Владелец команды Майк Эшли начал поиски инвестора, который готов приобрести клуб и вложить средства в его развитие.

Эшли владеет "Ньюкаслом" с 2007 года и не раз подвергался критике со стороны фанатов, поскольку при нем клуб покидал премьер-лигу два раза.